Adolescente de 12 anos está desaparecido desde sexta-feira (12) em São José dos Campos, para desespero da avó, que vive momentos de angústia em busca de informações sobre o paradeiro de seu neto.
O jovem saiu de casa por volta das 10h, no bairro Jardim Jussara, na região central de São José dos Campos, e até o momento não retornou.
Segundo informações repassadas à família, o jovem foi visto ainda na sexta, por volta das 16h, na região central de São José, vendendo bala. Desde então, não houve mais notícias sobre seu paradeiro.
Um boletim de ocorrência já foi registrado, e o caso segue sob investigação.
A família faz um apelo e pede que qualquer informação seja repassada à Polícia Militar, pelo número 190, ou para a Polícia Civil, pelo 197, ou ainda procurar a delegacia mais próxima.