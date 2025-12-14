Adolescente de 12 anos está desaparecido desde sexta-feira (12) em São José dos Campos, para desespero da avó, que vive momentos de angústia em busca de informações sobre o paradeiro de seu neto.

O jovem saiu de casa por volta das 10h, no bairro Jardim Jussara, na região central de São José dos Campos, e até o momento não retornou.