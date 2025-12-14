15 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ATO INFRACIONAL

PM apreende adolescente por tentativa de roubo em Tremembé

Por Da redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Dois simulacros de arma de fogo apreendidos pela PM
Dois simulacros de arma de fogo apreendidos pela PM

Policiais militares da 1ª Companhia do 5° Batalhão de Caçadores apreenderam um menor infrator por tentativa de roubo a motocicleta no bairro dos Guedes, em Tremembé. A ação aconteceu na noite de sexta-feira (12).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Três homens armados tentaram roubar a motocicleta da vítima, no entanto, dois fugiram e o menor infrator foi detido.

Em sua posse, segundo a PM, foram encontrados dois simulacros de arma de fogo. O menor infrator foi conduzido ao Distrito Policial de Taubaté, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência de ato infracional de roubo, permanecendo à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários