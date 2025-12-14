Policiais militares da 1ª Companhia do 5° Batalhão de Caçadores apreenderam um menor infrator por tentativa de roubo a motocicleta no bairro dos Guedes, em Tremembé. A ação aconteceu na noite de sexta-feira (12).
Três homens armados tentaram roubar a motocicleta da vítima, no entanto, dois fugiram e o menor infrator foi detido.
Em sua posse, segundo a PM, foram encontrados dois simulacros de arma de fogo. O menor infrator foi conduzido ao Distrito Policial de Taubaté, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência de ato infracional de roubo, permanecendo à disposição da Justiça.