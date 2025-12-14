Policiais militares da 1ª Companhia do 5° Batalhão de Caçadores apreenderam um menor infrator por tentativa de roubo a motocicleta no bairro dos Guedes, em Tremembé. A ação aconteceu na noite de sexta-feira (12).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Três homens armados tentaram roubar a motocicleta da vítima, no entanto, dois fugiram e o menor infrator foi detido.