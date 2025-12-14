Um casal foi preso por tráfico de drogas no bairro Três Marias, em Taubaté, com quase 20 quilos de entorpecentes em casa. Eles foram detidos pela Polícia Militar, durante a Operação Cavalo de Aço.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação aconteceu na noite de sexta-feira (12), em operação com equipes de Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) da 1ª e 5ª Companhia do 5° Batalhão de Caçadores.