15 de dezembro de 2025
OPERAÇÃO POLICIAL

Casal é preso pela PM com quase 20 kg de drogas em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Casal foi preso por tráfico de drogas no bairro Três Marias, em Taubaté
Um casal foi preso por tráfico de drogas no bairro Três Marias, em Taubaté, com quase 20 quilos de entorpecentes em casa. Eles foram detidos pela Polícia Militar, durante a Operação Cavalo de Aço.

A ação aconteceu na noite de sexta-feira (12), em operação com equipes de Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) da 1ª e 5ª Companhia do 5° Batalhão de Caçadores.

Os policiais prenderam o casal por tráfico de drogas. Na residência deles, a polícia localizou e apreendeu 17 kg de maconha, 2,374 kg de crack, 400 g de cocaína, R$ 718 em dinheiro, duas balanças e apetrechos para embalar as drogas.

O casal foi conduzido ao Distrito Policial de Taubaté, onde foi registrado o boletim de ocorrência de tráfico de drogas, permanecendo ambos presos, à disposição da justiça.

