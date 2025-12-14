Um casal foi preso por tráfico de drogas no bairro Três Marias, em Taubaté, com quase 20 quilos de entorpecentes em casa. Eles foram detidos pela Polícia Militar, durante a Operação Cavalo de Aço.
A ação aconteceu na noite de sexta-feira (12), em operação com equipes de Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) da 1ª e 5ª Companhia do 5° Batalhão de Caçadores.
Os policiais prenderam o casal por tráfico de drogas. Na residência deles, a polícia localizou e apreendeu 17 kg de maconha, 2,374 kg de crack, 400 g de cocaína, R$ 718 em dinheiro, duas balanças e apetrechos para embalar as drogas.
O casal foi conduzido ao Distrito Policial de Taubaté, onde foi registrado o boletim de ocorrência de tráfico de drogas, permanecendo ambos presos, à disposição da justiça.