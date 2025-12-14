Um homem de 41 anos ficou ferido após ser atacado com uma tesoura dentro de uma residência no bairro Santa Cecília 1, na tarde de sábado (13), por causa de uma bola. O suspeito, de 39 anos, foi preso em flagrante e o caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil.

De acordo com o boletim de ocorrência, vítima e suspeito são vizinhos e moram em casas ao lado uma da outra. A confusão teria começado quando uma bola de futebol, que veio da casa da vítima, caiu dentro do terreno do suspeito. Segundo o relato registrado, o homem foi “tomar satisfações” e, durante o desentendimento, atacou o vizinho com uma tesoura.