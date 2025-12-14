Um homem de 41 anos ficou ferido após ser atacado com uma tesoura dentro de uma residência no bairro Santa Cecília 1, na tarde de sábado (13), por causa de uma bola. O suspeito, de 39 anos, foi preso em flagrante e o caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, vítima e suspeito são vizinhos e moram em casas ao lado uma da outra. A confusão teria começado quando uma bola de futebol, que veio da casa da vítima, caiu dentro do terreno do suspeito. Segundo o relato registrado, o homem foi “tomar satisfações” e, durante o desentendimento, atacou o vizinho com uma tesoura.
Ainda conforme o registro, o golpe atingiu a lateral do corpo da vítima e perfurou um dos pulmões. O homem foi socorrido e levado ao hospital, onde permaneceu sob observação médica devido à gravidade da lesão.
O caso de homicídio tentado foi registrado na rua Três, no bairro Santa Cecília 1. A ocorrência é da área do 6º Distrito Policial de São José dos Campos, que deve conduzir as investigações.
Policiais militares levaram o suspeito ao plantão policial, onde a autoridade determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante. O boletim aponta que a conduta foi enquadrada como tentativa de homicídio, com qualificadora de motivo fútil, na forma tentada.
A tesoura não foi localizada. No relato, o suspeito alegou que jogou o objeto em um rio. Após as formalidades, ele foi encaminhado à cadeia pública de Caçapava e deve permanecer à disposição da Justiça. O documento também registra que ainda faltavam diligências, como a oitiva formal da vítima.