Tainara Souza Santos, 31 anos, que está internada desde o último dia 29 de novembro, após ser atropelada e arrastada por 1 quilômetro por Douglas Alves da Silva, abriu os olhos e se emocionou ao ver os familiares no hospital. O relato é da família da vítima, que a visitou na noite da última quinta-feira (11).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com um relato gravado por sua mãe, Lúcia Aparecida Souza da Silva, Tainara "abriu os olhos" e, ao ver a família, quis tirar o tubo — devido à complexidade dos ferimentos, ela está intubada desde o dia do acidente. "Eu falei 'mãe' e ela começou a ficar agitada", diz Lúcia.