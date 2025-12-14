15 de dezembro de 2025
PERIGO NO DOMINGO

Cemaden alerta para risco de tempestades e deslizamentos no Vale

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSJC
Deslizamento de terra na região norte de São José (imagem ilustrativa)
Deslizamento de terra na região norte de São José (imagem ilustrativa)

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) emitiu alerta para o risco de tempestades e deslizamentos de terra no Vale do Paraíba neste domingo (14).

São José dos Campos está entre as cidades cujo risco é considerado moderado para a possibilidade de ocorrência de eventos de movimento de massa.

Segundo o Cemaden, o motivo é a presença de “áreas com alta suscetibilidade a deslizamentos e à previsão de formação de tempestades isoladas com potencial para pancadas isoladas de chuva que podem ocorrer com intensidade moderada a forte”.

O Centro informou que, nestas condições, podem ocorrer deslizamentos pontuais, principalmente em encostas urbanas.

No mapa dos riscos do Cemaden também aparece a cidade de Campos do Jordão, incluída na categoria de risco moderado (cor amarela) para a ocorrência de deslizamentos de terra, em função de fortes chuvas.

Previsão do tempo.

Neste domingo (14), segundo a Defesa Civil Estadual, a presença de uma baixa pressão no litoral, um cavado em médios níveis e o transporte de umidade da Amazônia provoca chuva de intensidade moderada a forte em todo território paulista, principalmente entre a manhã e a tarde.

As temperaturas estão amenas, pela manhã. Ao longo do dia, a tendência é que as temperaturas se elevem e a sensação é de abafamento.

São previstas rajadas moderadas, no início da tarde, no centro-oeste do estado. Na faixa leste, incluindo o Vale do Paraíba, as temperaturas máximas variam entre 20°C e 31°C e no restante do estado, as temperaturas máximas variam entre 26°C e 33°C. Destaca-se a região de Assis com tendência a maiores acumulados.

