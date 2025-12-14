O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) emitiu alerta para o risco de tempestades e deslizamentos de terra no Vale do Paraíba neste domingo (14).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

São José dos Campos está entre as cidades cujo risco é considerado moderado para a possibilidade de ocorrência de eventos de movimento de massa.