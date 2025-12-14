15 de dezembro de 2025
OPORTUNIDADES

Quer trabalhar? PAT de SJC abre 540 vagas de emprego na segunda

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Adenir Britto/PMSJC
PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos
PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos vai disponibilizar nessa segunda-feira (15) um total de 540 vagas de emprego em diversas áreas, destinadas a vários profissionais, com ou sem experiência.

Entre as principais oportunidades, estão 175 vagas para operador de teleatendimento, sendo 15 exclusivas para pessoas com deficiência.

Também se destacam 100 oportunidades para ajudante de embalador, além de 60 vagas para consultor de vendas e 30 vagas para cobrador de transporte coletivo (Jovem Aprendiz).

Há ainda ofertas para promotor de vendas (20), jardineiro (15), auxiliar de lavanderia (11), servente de obras, ajudante de obras e operador de máquina empilhadeira, todas com 10 vagas.

A lista completa pode ser consultada no site da Prefeitura de São José dos Campos (clique aqui). O PAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Praça Afonso Pena, 175, no Centro.

Para se candidatar, é necessário apresentar carteira de trabalho (física ou digital), documento de identidade com foto e, de preferência, currículo impresso.

Antes de comparecer ao posto, recomenda-se conferir as vagas disponíveis e verificar se o perfil profissional atende aos requisitos de cada oportunidade.

