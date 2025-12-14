O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos vai disponibilizar nessa segunda-feira (15) um total de 540 vagas de emprego em diversas áreas, destinadas a vários profissionais, com ou sem experiência.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Entre as principais oportunidades, estão 175 vagas para operador de teleatendimento, sendo 15 exclusivas para pessoas com deficiência.
Também se destacam 100 oportunidades para ajudante de embalador, além de 60 vagas para consultor de vendas e 30 vagas para cobrador de transporte coletivo (Jovem Aprendiz).
Há ainda ofertas para promotor de vendas (20), jardineiro (15), auxiliar de lavanderia (11), servente de obras, ajudante de obras e operador de máquina empilhadeira, todas com 10 vagas.
A lista completa pode ser consultada no site da Prefeitura de São José dos Campos (clique aqui). O PAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Praça Afonso Pena, 175, no Centro.
Para se candidatar, é necessário apresentar carteira de trabalho (física ou digital), documento de identidade com foto e, de preferência, currículo impresso.
Antes de comparecer ao posto, recomenda-se conferir as vagas disponíveis e verificar se o perfil profissional atende aos requisitos de cada oportunidade.