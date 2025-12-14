O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos vai disponibilizar nessa segunda-feira (15) um total de 540 vagas de emprego em diversas áreas, destinadas a vários profissionais, com ou sem experiência.

Entre as principais oportunidades, estão 175 vagas para operador de teleatendimento, sendo 15 exclusivas para pessoas com deficiência.