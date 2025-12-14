15 de dezembro de 2025
CRIME SEXUAL

SJC: Idoso é preso após filmar partes íntimas de mulher em ônibus

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Homem de 61 anos foi preso por suspeita de importunação sexual contra uma jovem de 26 anos dentro de um ônibus, em São José dos Campos, na tarde desse sábado (13). O crime ocorreu no bairro Campos de São José, na região leste da cidade, por volta das 14h10.

De acordo com o boletim de ocorrência, passageiros do coletivo perceberam que o suspeito havia filmado partes íntimas da mulher, que não notara a importunação.

Os passageiros exigiram que o homem desbloqueasse o celular e mostrasse o vídeo.

Em seguida, a Polícia Militar foi chamada e prendeu o suspeito em flagrante. O celular foi encaminhado à perícia e o idoso permaneceu detido e à disposição da Justiça.

