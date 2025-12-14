Homem de 61 anos foi preso por suspeita de importunação sexual contra uma jovem de 26 anos dentro de um ônibus, em São José dos Campos, na tarde desse sábado (13). O crime ocorreu no bairro Campos de São José, na região leste da cidade, por volta das 14h10.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, passageiros do coletivo perceberam que o suspeito havia filmado partes íntimas da mulher, que não notara a importunação.