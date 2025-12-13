14 de dezembro de 2025
COPINHA

FPF divulga atas e horários dos jogos dos times do Vale

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Victor Cônsoli/ECT
Taubaté sub-20 fez jogo-treino com o Palmeiras na manhã deste sábado
Os três times do Vale do Paraíba que irão disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2026 conheceram neste sábado (13), a tabela completa com datas e horários dos jogos da primeira fase. Taubaté, Atlético Guaratinguetá e São José são os três representantes da região no maior torneio de base do país.

O Burrinho da Central joga no Joaquinzão, uma das sedes do torneio, enquanto a Coruja do Vale será sede no estádio Dario Rodrigues Leite, onde o São José será um dos visitantes. Todas as partidas da primeira fase terão entrada gratuita aos torcedores. A seguir, confira a tabela completa de jogos dos times do Vale:

Grupo 21 - Guaratinguetá (Atlético Guará e São José)

  • 4 de janeiro, 13h: Atlético Guaratinguetá x Nacional-AM
  • 4 de janeiro, 15h15: Juventude x São José
  • 7 de janeiro, 13h: Atlético Guarantinguetá x São José
  • 7 de janeiro, 15h15: Nacional-AM x Juventude
  • 10 de janeiro, 13h: São José X Nacional-AM
  • 10 de janeiro, 15h15: Atlético Guaratinguetá x Juventude

Grupo 22 - Taubaté

  • 4 de janeiro, 8h45: Taubaté x Estrela de Março-BA
  • 7 de janeiro, 19h15: Taubaté x Águia de Marabá-PA
  • 10 de janeiro, 19h: Taubaté x Botafogo

