Os três times do Vale do Paraíba que irão disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2026 conheceram neste sábado (13), a tabela completa com datas e horários dos jogos da primeira fase. Taubaté, Atlético Guaratinguetá e São José são os três representantes da região no maior torneio de base do país.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Burrinho da Central joga no Joaquinzão, uma das sedes do torneio, enquanto a Coruja do Vale será sede no estádio Dario Rodrigues Leite, onde o São José será um dos visitantes. Todas as partidas da primeira fase terão entrada gratuita aos torcedores. A seguir, confira a tabela completa de jogos dos times do Vale:

Grupo 21 - Guaratinguetá (Atlético Guará e São José)

4 de janeiro, 13h: Atlético Guaratinguetá x Nacional-AM

4 de janeiro, 15h15: Juventude x São José

7 de janeiro, 13h: Atlético Guarantinguetá x São José

7 de janeiro, 15h15: Nacional-AM x Juventude

10 de janeiro, 13h: São José X Nacional-AM

10 de janeiro, 15h15: Atlético Guaratinguetá x Juventude

Grupo 22 - Taubaté