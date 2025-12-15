O Tribunal do Júri de Palotina, no oeste do Paraná, condenou um homem de 23 anos pelo assassinato da própria filha, uma bebê de cinco meses. O julgamento ocorreu na última quinta-feira (11). O crime foi registrado em julho de 2024, no município de Maripá.

O réu, de nacionalidade paraguaia, recebeu pena de 45 anos e 10 meses de prisão. Além disso, a Justiça determinou o pagamento de R$ 30 mil de indenização aos familiares da vítima. O homem já estava preso e teve a custódia mantida para início imediato do cumprimento da pena.