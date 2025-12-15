15 de dezembro de 2025
BRASIL

Pai mata bebê por causa do choro e pega quase 46 anos de prisão

Por Da redação | Paraná
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Justiça condena pai que espancou bebê de cinco meses até a morte
Justiça condena pai que espancou bebê de cinco meses até a morte

O Tribunal do Júri de Palotina, no oeste do Paraná, condenou um homem de 23 anos pelo assassinato da própria filha, uma bebê de cinco meses. O julgamento ocorreu na última quinta-feira (11). O crime foi registrado em julho de 2024, no município de Maripá.

O réu, de nacionalidade paraguaia, recebeu pena de 45 anos e 10 meses de prisão. Além disso, a Justiça determinou o pagamento de R$ 30 mil de indenização aos familiares da vítima. O homem já estava preso e teve a custódia mantida para início imediato do cumprimento da pena.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu dentro da residência da família. A princípio, apurou-se que o pai se incomodou com o choro da criança. Em seguida, passou a agredi-la. Conforme o laudo pericial, a bebê sofreu socos na cabeça, o que causou fratura no crânio e levou à morte.

Durante o julgamento, o Ministério Público sustentou que o homicídio foi praticado por motivo fútil, já que o pai rejeitava a filha e reagiu de forma violenta ao choro. Além disso, a acusação apontou o emprego de meio cruel e o uso de recurso que impossibilitou qualquer defesa da vítima, considerando a idade da criança.

Ainda segundo a Promotoria, o crime ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar. Também pesaram contra o réu as qualificadoras relacionadas ao fato de a vítima ser descendente direta, do sexo feminino e menor de 14 anos.

O Conselho de Sentença acolheu integralmente a tese do Ministério Público. Sendo assim, a pena foi fixada em regime fechado, sem possibilidade de substituição por medidas alternativas.

À época do crime, o caso gerou forte repercussão em Maripá e em municípios da região. Moradores acompanharam o andamento das investigações e do julgamento. Enfim, com a condenação, a Justiça encerra o processo em primeira instância.

* Com informações do jornal O Hoje

