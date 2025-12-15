A mulher de 67 anos atacada pelo próprio filho, que pulou do 13º andar de um prédio em São José dos Campos após esfaquear a mãe, segue lutando pela vida no hospital, após ser socorrida e internada em estado grave.

O corpo de Ricardo Gimenes Rabelo, 46 anos, foi enterrado neste sábado (13), em Itaquaquecetuba (SP). Ele se matou em um prédio na região central de São José, na tarde de sexta-feira (12).