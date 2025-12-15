A mulher de 67 anos atacada pelo próprio filho, que pulou do 13º andar de um prédio em São José dos Campos após esfaquear a mãe, segue lutando pela vida no hospital, após ser socorrida e internada em estado grave.
O corpo de Ricardo Gimenes Rabelo, 46 anos, foi enterrado neste sábado (13), em Itaquaquecetuba (SP). Ele se matou em um prédio na região central de São José, na tarde de sexta-feira (12).
Ricardo morreu na queda e a mãe dele, Marilene Gimenes Peres, de 67 anos, foi socorrida e internada no Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial, onde ela passou por cirurgia de emergência. O estado de saúde era considerado crítico e ela segue internada na unidade.
O corpo de Ricardo foi enterrado no Cemitério Caminho do Céu, na tarde deste sábado (13), às 13h30, em Itaquaquecetuba (SP). Ainda não se sabe o motivo que levou Ricardo a atacar a mãe e nem a decisão de pular do prédio.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio contra a mãe e suicídio consumado do filho. A Polícia Civil investiga a motivação do crime, as circunstâncias do ataque e o histórico familiar. A perícia esteve no local e o corpo do homem foi removido pelo carro de cadáver.
O crime.
De acordo com a Polícia Militar, moradores acionaram o Copom após encontrarem o homem já sem vida na via pública. Uma testemunha relatou que, momentos antes do salto, ele foi visto com roupas sujas de sangue, o que levantou a suspeita de que outra pessoa pudesse estar ferida no apartamento.
Como o carro da mãe permanecia na garagem do prédio, os policiais decidiram entrar no imóvel, com apoio do condomínio.
No apartamento, os policiais localizaram Marilene caída em um dos cômodos, com três perfurações no peito provocadas por faca. O Samu foi acionado e levou a vítima ao Hospital Municipal.
Durante os trabalhos da perícia no apartamento, a Polícia Civil encontrou R$ 27,6 mil em dinheiro, além de US$ 3, dentro de uma bolsa feminina. A quantia foi fotografada, contabilizada, lacrada e apreendida conforme protocolo policial.
Até o fechamento desta reportagem, a vítima permanecia internada em estado grave em São José dos Campos.