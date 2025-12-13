Um homem de 36 anos que ficou gravemente ferido em acidente entre carro e moto na marginal da rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, é a sétima pessoa a se ferir em acidente na estrada neste sábado (13). O ferido foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a batida traseira entre a moto e o carro ocorreu às 13h08, no km 149, na pista marginal sentido Rio de Janeiro, em São José.
Antes desse acidente, uma colisão envolvendo duas carretas e um carro deixou quatro pessoas feridas na Dutra, na manhã deste sábado, em Taubaté. O acidente aconteceu na altura do km 116, na pista sentido Rio de Janeiro, por volta de 8h.
Quatro pessoas ficaram feridas, sendo duas com ferimentos moderados e duas com lesões leves, segundo a PRF. As vítimas moderadas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Taubaté.
Numa colisão traseira entre um caminhão e um ônibus, uma pessoa ficou ferida na Dutra, em Jacareí, neste sábado. O acidente aconteceu na altura do km 170, na pista sentido São Paulo, por volta das 6h.
Um passageiro do ônibus foi socorrido e encaminhado por terceiros para a UPA de Jacareí. Segundo a PRF, ele tinha ferimentos leves.
Outra pessoa ficou gravemente ferida após acidente na Dutra, no início da manhã deste sábado, em Jacareí. Um carro bateu em poste de energia na altura do km 161, da pista sentido Rio de Janeiro.
O acidente aconteceu por volta das 5h50. Outra pessoa envolvida no acidente não teve ferimentos. A vítima em estado grave foi encaminhada à Santa Casa de Jacareí.