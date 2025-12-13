Um homem de 36 anos que ficou gravemente ferido em acidente entre carro e moto na marginal da rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, é a sétima pessoa a se ferir em acidente na estrada neste sábado (13). O ferido foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a batida traseira entre a moto e o carro ocorreu às 13h08, no km 149, na pista marginal sentido Rio de Janeiro, em São José.