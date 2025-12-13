A família do aposentado José Frozino, de 69 anos, que mora em Taubaté, continua sem nenhuma informação sobre ele, que desapareceu na cidade na noite de 25 de outubro. José não levou documentos, roupa ou celular, e também não há movimentação bancária na conta dele.
O mais misterioso é que, antes de sumir, José foi flagrado por câmeras de segurança em cima do telhado da casa vizinha (veja abaixo), aparentemente se escondendo de algo. Depois, em outra imagem, ele caminha pelos fundos da residência e entra em um galpão abandonado. Desde então, José não foi encontrado.
Para piorar o mistério, uma hora antes de desaparecer o aposentado mandou um áudio enigmático para a filha. “Ô Dri, não demora muito não. Madalena está indo para a igreja e estou aqui esperando você”.
Adriana Jovino, 47 anos, filha de José, disse que naquele dia ele havia feito um pedido incomum: dormir na casa dela. Ela também sentiu que o pai parecia aflito quando enviou o áudio.
“Ele mandou [o áudio] do celular da esposa, porque ele não tem celular. E eu já estava em São José dos Campos”, contou ela. “Quando eu chego, ele já não me atende mais. A gente fica com tanto ponto de interrogação na cabeça. Só queremos achá-lo. Nossa, dói demais o coração da gente. É desesperador. São dias de muita angústia”.
Sem pistas.
Neste final de semana, Adriana disse que o pai continua de desaparecido e que a família se apega na fé.
“Ainda nada dele. Só Deus. Continuamos a procurar. A gente procura de um lado, de outro é fé”, disse a filha.
“A gente não tem nenhuma filmagem que mostra que ele sai de lá, vai para algum lugar. Então, é muito difícil. A gente tenta procurar, a gente dispara em outras cidades, porque realmente a gente não tem noção”, afirmou.
Segundo ela, o mais angustiante é não ter nenhum sinal de onde possa estar o pai. Ela disse que sequer consegue ter uma hipótese de que ele esteja em Taubaté, escondido em algum lugar, ou que possa ter saído da cidade.
“Eu acho que não tem nem como ter, porque se alguém falar assim: ‘Ah, eu vi ele em tal lugar’. A gente ia atrás. Mas, infelizmente, não tem nada de certo. Fica muito difícil a gente conseguir imaginar onde ele está. A gente só pede a Deus que esteja bem. São dias de muita angústia, de muita tristeza. É desesperador.”
Câmeras.
Adriana e o irmão tiveram acesso a câmeras de segurança que mostram o aposentado subindo no telhado do vizinho, aparentemente se escondendo de um carro que aparece na rua.
Depois disso, José é visto caminhando pela rua nos fundos da casa. Já é noite. Outra imagem mostra o aposentado puxando uma cerca de arame e entrando num galpão abandonado. Desde então, ele não foi mais encontrado.
Quando a filha chegou em casa, o aposentado não estava mais. Não há nenhuma pista do paradeiro dele até o momento. A Polícia Civil de Taubaté investiga o caso e faz diligências para tentar localizar José.
“Nós já procuramos tudo ali para baixo, ali na parte de mata, já andamos tudo ali com quem conhece, mas não tem nem sinal do meu pai. A gente acredita que ele saiu dali”, disse Adriana.
Em entrevista à TV Record, o outro filho de José, Fabiano da Silva, 44 anos, disse que o comportamento do pai é estranho.
“Nunca tivemos uma referência do meu pai dessa maneira. Ele sempre foi muito autêntico e despojado, de conversar com todo mundo. Não tinha problema financeiro e não devia para ninguém, Não tem motivo para esse comportamento dele. Não entendemos o porquê”, disse.
Quem tiver informações sobre José Frozino deve avisar os filhos: (12) 98193-5069 (Adriana) ou (12) 98232-8184 (Fabiano). Ou comunicar a polícia.