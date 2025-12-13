A família do aposentado José Frozino, de 69 anos, que mora em Taubaté, continua sem nenhuma informação sobre ele, que desapareceu na cidade na noite de 25 de outubro. José não levou documentos, roupa ou celular, e também não há movimentação bancária na conta dele.

O mais misterioso é que, antes de sumir, José foi flagrado por câmeras de segurança em cima do telhado da casa vizinha (veja abaixo), aparentemente se escondendo de algo. Depois, em outra imagem, ele caminha pelos fundos da residência e entra em um galpão abandonado. Desde então, José não foi encontrado.