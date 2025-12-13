Um homem de 50 anos morreu após se acidentar no fosso de um elevador de aproximadamente dez metros de profundidade na BR-364, na altura do município de Planura, na região do Triângulo Mineiro, nesta sexta-feira (12).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, enquanto a vítima trabalhava no local, uma peça se desprendeu da segurança que estava no teto da edificação e caiu entre o nariz e a boca dela. Conforme a corporação, os militares tiveram acesso ao homem, que estava, a princípio, consciente.