14 de dezembro de 2025
BRASIL

Homem morre após se acidentar em fosso de elevador em rodovia

Por Da redação | Planura (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Vítima acabou morrendo após se acidentar em elevador na BR-364
Vítima acabou morrendo após se acidentar em elevador na BR-364

Um homem de 50 anos morreu após se acidentar no fosso de um elevador de aproximadamente dez metros de profundidade na BR-364, na altura do município de Planura, na região do Triângulo Mineiro, nesta sexta-feira (12).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, enquanto a vítima trabalhava no local, uma peça se desprendeu da segurança que estava no teto da edificação e caiu entre o nariz e a boca dela. Conforme a corporação, os militares tiveram acesso ao homem, que estava, a princípio, consciente.

Entretanto, durante o atendimento, que contou com o auxílio de uma médica da região, o homem sofreu uma parada cardiorrespiratória e, após 25 minutos de manobras de ressuscitação, o óbito foi atestado.

A perícia da Polícia Civil também esteve no local da ocorrência e realizou os trabalhos de praxe.

* Com informações do jornal O Tempo

