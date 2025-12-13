14 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BRASIL

Suspeitos fingem ser entregadores, invadem casa e matam idoso

Por Da redação | Belo Horizonte (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Suspeitos de latrocínio fugiram em motocicleta vermelha
Suspeitos de latrocínio fugiram em motocicleta vermelha

Dois suspeitos, ainda não identificados, fingiram ser entregadores do Mercado Livre, invadiram uma casa e mataram um idoso de 60 anos com um tiro no peito no bairro Amazonas, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), nessa sexta-feira (12). A Polícia Militar acredita que tenha ocorrido um latrocínio — roubo seguido de morte. Após o crime, a dupla fugiu em uma motocicleta vermelha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com um sobrinho da vítima, de 30 anos, a dupla chegou na residência, tocou o interfone, se identificaram como entregadores do site de compras Mercado Livre e disseram que tinham uma encomenda para entregar.

Conforme o familiar, a esposa do idoso atendeu o chamado dos suspeitos e foi rendida. Ao perceber a situação, a vitima, que estava trabalhando em uma obra na residência, conseguiu pegar um martelo e tentou intervir.

"Ele entrou em luta corporal com suspeitos e, naquele momento, foi atingido com um disparo no coração. Um vizinho chamou a Polícia Militar, que chegou a ser socorrido e levado para a UPA JK, no Eldorado, mas não resistiu. Estamos todos em choque. Era um cara muito tranquilo, muito da paz, muito ativo e amado por todos", disse o sobrinho do idoso, que confirmou que a perícia da Polícia Civil esteve no local após o crime.

De acordo com o tenente-coronel Glauber Paixão Emídio, comandante do 39º Batalhão da PM, os militares estão realizando diligências para localizar a dupla suspeita. Ele confirmou que, a partir de primeiras informações apuradas, o crime pode ser configurado em latrocínio.

* Com informações do jornal O Tempo

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários