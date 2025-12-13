Dois suspeitos, ainda não identificados, fingiram ser entregadores do Mercado Livre, invadiram uma casa e mataram um idoso de 60 anos com um tiro no peito no bairro Amazonas, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), nessa sexta-feira (12). A Polícia Militar acredita que tenha ocorrido um latrocínio — roubo seguido de morte. Após o crime, a dupla fugiu em uma motocicleta vermelha.
De acordo com um sobrinho da vítima, de 30 anos, a dupla chegou na residência, tocou o interfone, se identificaram como entregadores do site de compras Mercado Livre e disseram que tinham uma encomenda para entregar.
Conforme o familiar, a esposa do idoso atendeu o chamado dos suspeitos e foi rendida. Ao perceber a situação, a vitima, que estava trabalhando em uma obra na residência, conseguiu pegar um martelo e tentou intervir.
"Ele entrou em luta corporal com suspeitos e, naquele momento, foi atingido com um disparo no coração. Um vizinho chamou a Polícia Militar, que chegou a ser socorrido e levado para a UPA JK, no Eldorado, mas não resistiu. Estamos todos em choque. Era um cara muito tranquilo, muito da paz, muito ativo e amado por todos", disse o sobrinho do idoso, que confirmou que a perícia da Polícia Civil esteve no local após o crime.
De acordo com o tenente-coronel Glauber Paixão Emídio, comandante do 39º Batalhão da PM, os militares estão realizando diligências para localizar a dupla suspeita. Ele confirmou que, a partir de primeiras informações apuradas, o crime pode ser configurado em latrocínio.
* Com informações do jornal O Tempo