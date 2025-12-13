Dois suspeitos, ainda não identificados, fingiram ser entregadores do Mercado Livre, invadiram uma casa e mataram um idoso de 60 anos com um tiro no peito no bairro Amazonas, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), nessa sexta-feira (12). A Polícia Militar acredita que tenha ocorrido um latrocínio — roubo seguido de morte. Após o crime, a dupla fugiu em uma motocicleta vermelha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com um sobrinho da vítima, de 30 anos, a dupla chegou na residência, tocou o interfone, se identificaram como entregadores do site de compras Mercado Livre e disseram que tinham uma encomenda para entregar.