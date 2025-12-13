A Defesa Civil reforçou o alerta de tempestades no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte entre sábado (13) e terça-feira (16), com previsão de chuva forte, tempestades, ventos intensos e queda de granizo que pode atingir vários municípios da região.

De acordo com os modelos meteorológicos, os acumulados de chuva podem ser altos, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas, queda de árvores e deslizamentos de terra, especialmente em áreas de encosta e fundos de vale. O cenário é de atenção máxima para todo o período do alerta de tempestades no Vale e região.