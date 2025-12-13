A Defesa Civil reforçou o alerta de tempestades no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte entre sábado (13) e terça-feira (16), com previsão de chuva forte, tempestades, ventos intensos e queda de granizo que pode atingir vários municípios da região.
De acordo com os modelos meteorológicos, os acumulados de chuva podem ser altos, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas, queda de árvores e deslizamentos de terra, especialmente em áreas de encosta e fundos de vale. O cenário é de atenção máxima para todo o período do alerta de tempestades no Vale e região.
A passagem de uma frente fria pelo estado de São Paulo é a principal responsável pelo alerta de tempestades no Vale do Paraíba. O sistema favorece a formação de nuvens muito carregadas, com potencial para temporais, rajadas de vento e queda de granizo em pontos isolados.
No domingo (14), a previsão é de céu nublado, com chuva em vários momentos do dia. Os termômetros devem variar entre 19°C e 25°C, com sensação de tempo abafado e úmido.
Com a continuidade das chuvas desde sábado, o solo tende a ficar cada vez mais encharcado, o que aumenta o potencial para formação de alagamentos em áreas de drenagem deficiente, queda de árvores em função do solo mole e ventos fortes e deslizamentos de terra em encostas e morros já conhecidos como áreas de risco.
Nesse contexto, o alerta de tempestades vale especialmente para municípios do Alto Vale (como São José dos Campos, Jacareí, Caçapava e Taubaté), para cidades da Serra da Mantiqueira e para o Litoral Norte, onde a combinação de relevo, maré e chuva forte costuma potencializar estragos.
Início da semana.
Na segunda-feira (15), o dia começa com muita nebulosidade e possibilidade de chuviscos em diferentes pontos da região. Ao longo do período, o sol deve aparecer entre nuvens, ajudando a elevar as temperaturas, que variam entre 19°C e 27°C.
À tarde, as chuvas retornam na forma de pancadas rápidas e isoladas, mas o solo encharcado mantém elevado o risco de alagamentos e de novos deslizamentos, mesmo em episódios de chuva aparentemente mais fraca ou de curta duração.
Por isso, mesmo com alguma melhora nas condições de tempo, a Defesa Civil pede que a população não baixe a guarda durante o alerta de tempestades no Vale, já que qualquer nova pancada pode ser suficiente para desencadear problemas em áreas vulneráveis.
Na terça-feira (16), a frente fria começa a se afastar, mas o ar úmido e quente que predomina sobre o Sudeste mantém a atmosfera instável. O cenário é de muitas nuvens, períodos de melhoria e, novamente, pancadas de chuva – em alguns pontos, com características de tempestade, acompanhadas de raios e rajadas de vento.
Cuidados.
Durante todo o período em que a Defesa Civil reforça o alerta de tempestades no Vale do Paraíba, algumas atitudes podem reduzir riscos para você e sua família:
Evite áreas alagadas: não atravesse ruas com água acumulada a pé ou de carro; a profundidade pode enganar e esconder buracos.
Não se abrigue sob árvores: há risco de queda de galhos e de descargas elétricas em caso de raios.
Mantenha distância de estruturas metálicas: como grades, postes, cercas e coberturas metálicas, principalmente durante tempestades com raios.
Redobre o cuidado no trânsito: reduza a velocidade, acenda os faróis e aumente a distância do veículo à frente.
Fique atento a encostas: rachaduras em muros, portas emperradas, postes e árvores inclinadas são sinais de possível deslizamento.
Prepare-se para quedas de energia: tenha lanterna, pilhas, água potável e remédios de uso contínuo em local de fácil acesso.
Em qualquer situação de risco, a orientação é acionar imediatamente os canais de emergência: 199 – Defesa Civil e 193 – Corpo de Bombeiros.