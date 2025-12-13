Na reta final da sexta semana de preparação para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026, o São José entrou em campo na manhã deste sábado (13) para um jogo-treino diante do Paulista, no estádio Dr. Jayme Cintra. A Águia do Vale empatou por 1 a 1, com gol marcado por Michael Paulista.
A atividade foi dividida em dois tempos de 45 minutos e serviu para que o técnico Marcelo Marelli observasse todo o elenco em ação. Entre as novidades, o atacante Rodrigo Carioca voltou a atuar após se recuperar de lesão. Por outro lado, o lateral-esquerdo Felippe Borges e o meia-atacante Gabriel Ramos ficaram fora do teste, pois seguem em tratamento médico.
Após o confronto, Marelli avaliou positivamente o desempenho da equipe e destacou a importância do amistoso. Segundo o treinador, enfrentar um adversário qualificado durante a pré-temporada contribui para o crescimento coletivo e permite colocar em prática os conceitos trabalhados ao longo da semana, independentemente do placar final.
O elenco do São José retorna aos treinamentos na próxima segunda-feira (15), no período da tarde, dando início à sétima semana de preparação. O próximo jogo-treino está marcado para sexta-feira (19), pela manhã, contra o Atlético Joseense, no estádio Martins Pereira. A atividade será aberta aos sócios-torcedores, com informações sobre o credenciamento a serem divulgadas em breve pelas redes sociais do clube.