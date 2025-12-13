Na reta final da sexta semana de preparação para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026, o São José entrou em campo na manhã deste sábado (13) para um jogo-treino diante do Paulista, no estádio Dr. Jayme Cintra. A Águia do Vale empatou por 1 a 1, com gol marcado por Michael Paulista.

A atividade foi dividida em dois tempos de 45 minutos e serviu para que o técnico Marcelo Marelli observasse todo o elenco em ação. Entre as novidades, o atacante Rodrigo Carioca voltou a atuar após se recuperar de lesão. Por outro lado, o lateral-esquerdo Felippe Borges e o meia-atacante Gabriel Ramos ficaram fora do teste, pois seguem em tratamento médico.