Um casal foi preso com 16 quilos de drogas durante operação da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) na Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. A ação ocorreu noite de sexta-feira (12).
De acordo com a PRE, o homem de 33 anos e a mulher de 35 anos foram presos após blitz em frente à base da polícia na Rodovia dos Tamoios (SP-99), na altura do km 80,8, pela equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário).
Segundo a corporação, os policiais deram ordem de parada para o veículo GM Onix vermelho, mas o condutor não obedeceu, fugindo pelo trecho urbano da rodovia até o estacionamento de um supermercado. O homem ainda tentou fugir a pé, mas foi detido, juntamente com a mulher.
Questionado sobre o motivo da fuga, o condutor confessou que transportava drogas no porta-malas do veículo, afirmando que havia retirado o entorpecente em Guarulhos e que o destino final seria Caraguatatuba.
Foram apreendidos 15 quilos de maconha, além de 1 quilo de skank. Também foram apreendidos dois celulares, R$ 800 em dinheiro e o veículo do casal.
O caso foi registrado na Delegacia de Caraguatatuba como tráfico de drogas e associação para o tráfico.