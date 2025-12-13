Um casal foi preso com 16 quilos de drogas durante operação da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) na Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. A ação ocorreu noite de sexta-feira (12).

De acordo com a PRE, o homem de 33 anos e a mulher de 35 anos foram presos após blitz em frente à base da polícia na Rodovia dos Tamoios (SP-99), na altura do km 80,8, pela equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário).