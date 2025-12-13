14 de dezembro de 2025
TRÁFICO

Casal é preso com 16 kg de drogas na Tamoios; homem tentou fugir

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divugalção/PRE
Drogas apreendidas com o casal em Caraguatatuba
Drogas apreendidas com o casal em Caraguatatuba

Um casal foi preso com 16 quilos de drogas durante operação da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) na Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. A ação ocorreu noite de sexta-feira (12).

De acordo com a PRE, o homem de 33 anos e a mulher de 35 anos foram presos após blitz em frente à base da polícia na Rodovia dos Tamoios (SP-99), na altura do km 80,8, pela equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário).

Segundo a corporação, os policiais deram ordem de parada para o veículo GM Onix vermelho, mas o condutor não obedeceu, fugindo pelo trecho urbano da rodovia até o estacionamento de um supermercado. O  homem ainda tentou fugir a pé, mas foi detido, juntamente com a mulher.

Questionado sobre o motivo da fuga, o condutor confessou que transportava drogas no porta-malas do veículo, afirmando que havia retirado o entorpecente em Guarulhos e que o destino final seria Caraguatatuba.

Foram apreendidos 15 quilos de maconha, além de 1 quilo de skank. Também foram apreendidos dois celulares, R$ 800 em dinheiro e o veículo do casal.

O caso foi registrado na Delegacia de Caraguatatuba como tráfico de drogas e associação para o tráfico.

