14 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AFOGAMENTO

Homem de 35 anos morre afogado em praia do litoral de São Paulo

Por Da redação | Itanhaém (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
GBMar no litoral de São Paulo
GBMar no litoral de São Paulo

Um homem de 35 anos morreu afogado na praia do Suarão, em Itanhaém (SP), no Litoral Sul de São Paulo, na manhã deste sábado (13).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) foi acionado por volta de 6h50 para atender ocorrência de afogamento na praia, em área não guarnecida e não sinalizada.

Após o acionamento via rádio, equipes do GBMar deslocaram-se ao local, onde o banhista encontrava-se fora da água, na faixa de areia, em parada cardiorrespiratória.

Foram iniciados os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, conforme protocolo para vítimas de afogamento, com o acionamento do Samu, que prestou suporte avançado no local e realizou o encaminhamento da vítima para a UPA do município de Itanhaém.

Posteriormente, foi confirmado o óbito da vítima pela unidade de saúde. O homem é natural do município de São Paulo.

“O Grupamento de Bombeiros Marítimo reforça a importância de que os banhistas priorizem áreas guarnecidas por guarda-vidas e respeitem a segurança, especialmente no período da manhã, quando as condições do mar podem apresentar maior risco”, informou o GBMar.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários