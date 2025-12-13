Um homem de 35 anos morreu afogado na praia do Suarão, em Itanhaém (SP), no Litoral Sul de São Paulo, na manhã deste sábado (13).

O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) foi acionado por volta de 6h50 para atender ocorrência de afogamento na praia, em área não guarnecida e não sinalizada.