Um homem de 35 anos morreu afogado na praia do Suarão, em Itanhaém (SP), no Litoral Sul de São Paulo, na manhã deste sábado (13).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) foi acionado por volta de 6h50 para atender ocorrência de afogamento na praia, em área não guarnecida e não sinalizada.
Após o acionamento via rádio, equipes do GBMar deslocaram-se ao local, onde o banhista encontrava-se fora da água, na faixa de areia, em parada cardiorrespiratória.
Foram iniciados os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, conforme protocolo para vítimas de afogamento, com o acionamento do Samu, que prestou suporte avançado no local e realizou o encaminhamento da vítima para a UPA do município de Itanhaém.
Posteriormente, foi confirmado o óbito da vítima pela unidade de saúde. O homem é natural do município de São Paulo.
“O Grupamento de Bombeiros Marítimo reforça a importância de que os banhistas priorizem áreas guarnecidas por guarda-vidas e respeitem a segurança, especialmente no período da manhã, quando as condições do mar podem apresentar maior risco”, informou o GBMar.