Em audiência especial no Vaticano neste sábado (13), o arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes, fez o convite oficial para o papa Leão 14 visitar Aparecida. Ele é acompanhado do reitor do Santuário Nacional de Aparecida, padre Eduardo Catalfo, e de outros religiosos brasileiros.

"Convido o senhor para ir visitar o nosso Santuário, 11 milhões de fiéis todo o ano. É muita gente. Nossa Senhora Aparecida", disse dom Orlando ao papa.