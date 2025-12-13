Em audiência especial no Vaticano neste sábado (13), o arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes, fez o convite oficial para o papa Leão 14 visitar Aparecida. Ele é acompanhado do reitor do Santuário Nacional de Aparecida, padre Eduardo Catalfo, e de outros religiosos brasileiros.
"Convido o senhor para ir visitar o nosso Santuário, 11 milhões de fiéis todo o ano. É muita gente. Nossa Senhora Aparecida", disse dom Orlando ao papa.
Na oportunidade, o padre Marlos Aurélio, superior provincial da Província Nossa Senhora Aparecida, entregou de presente ao papa uma imagem de Nossa Senhora Aparecida,
Também foi entregue uma miniatura de televisão ao papa, em razão dos 20 anos da TV Aparecida, além do fotolivro da série “Desafios da Igreja”, a produção mais premiada da TV Aparecida, que aborda a Doutrina Social da Igreja em seu eixo central.
Nesse momento de comunhão eclesial, o arcebispo de Aparecida renovou ao Santo Padre o convite para uma visita papal ao Santuário Nacional.
Dom Orlando havia falado sobre o assunto em entrevista coletiva após a missa solene da Festa de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro deste ano, no Santuário Nacional.
“O papa já esteve no Brasil quando ele era padre. Ele conhece bem a nossa realidade. Ele foi convidado para a COP 30, mas como ele tem outros compromissos, já marcou uma viagem agora para a Turquia, certamente não poderá vir ao Brasil. Mas nós iremos a Roma”, disse dom Orlando.
“Já foram feitos tantos convites para ele vir ao Brasil, mas um papa novo recebe milhares de convites. Nós vamos fazer o nosso mais uma vez, porque o presidente da CNBB já fez, outros arcebispos e cardeais já fizeram e nós vamos lá ser recebidos pelo papa e, em nome da Mãe Aparecida, convidá-lo a vir ao Santuário e, claro, abençoar o povo brasileiro”, afirmou Brandes.