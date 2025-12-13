Na madrugada deste sábado (13), por volta de 1h40, policiais militares do 1º BPM/I foram informados, via Copom, sobre um homem armado próximo a uma adega na avenida Juscelino Kubitschek.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José dos Campos auxiliou as equipes policiais através do monitoramento em tempo real, momento em que foi registrada uma ocorrência de disparo de arma de fogo pela Rua das Telefonistas, onde os ocupantes de um veículo I-30 preto teriam efetuado os disparos na via e fugido.
Logo após a chegada das viaturas à adega, o CSI informou que um dos homens ao avistar a viatura da PM foi no sentido oposto da via e feito contato com ocupantes do I-30 preto, que posteriormente se evadiu do local.
Imediatamente, a equipe policial visualizou o referido veículo na avenida Juscelino Kubitschek no contrafluxo e efetuou a abordagem.
Dois ocupantes estavam no veículo e, ao realizar a busca veicular, os policiais localizaram um revólver Taurus, cal .32, de numeração não reconhecida, atrás do banco do motorista. A arma tinha quatro munições intactas, além de pertences pessoais, dois aparelhos celulares e R$ 615 em dinheiro.
Ambos os suspeitos foram presos e encaminhados à Central de Flagrantes, onde permaneceram à disposição da Justiça.