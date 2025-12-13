Na noite dessa sexta-feira (12), durante patrulhamento no bairro Jardim Paraíso e Vila Romana, em Cruzeiro, equipes do 23° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) efetuaram a prisão de dois criminosos.
Os detidos eram procurados pela justiça e possuíam mandados de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Os capturados foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde foram cumpridas as formalidades legais e eles permaneceram sob custódia, à disposição da justiça
Além disso, policiais militares capturaram um homem procurado pela Justiça pelo crime de ameaça. A prisão ocorreu em Aparecida.
Em Cruzeiro, mais duas pessoas foram presas pela PM. Uma mulher foi detida no bairro Vila Romana. Ela era procurada e possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.
Já em patrulhamento pelo bairro Regina Célia, policiais militares do 23° BPM/I capturaram um homem procurado pelo crime de furto.