14 de dezembro de 2025
FORAGIDO

Procurado por desacato e omissão de socorro é capturado no Vale

Por Da redação | Monteiro Lobato
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Prisão foi feita por policiais militares do 1º BPM/I
Prisão foi feita por policiais militares do 1º BPM/I

Na noite de sexta-feira (12), por volta das 23h15, policiais militares do 1º BPM/I realizavam patrulhamento na praça Largo Comendador Freire, área central de Monteiro Lobato, quando abordaram um homem em atitude suspeita.

Ao realizar a consulta aos seus dados, os policiais constataram um mandado de prisão pelo crime de desacato a funcionário público e omissão de socorro em acidente de trânsito.

O criminoso foi preso e conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

