Na noite de sexta-feira (12), por volta das 23h15, policiais militares do 1º BPM/I realizavam patrulhamento na praça Largo Comendador Freire, área central de Monteiro Lobato, quando abordaram um homem em atitude suspeita.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao realizar a consulta aos seus dados, os policiais constataram um mandado de prisão pelo crime de desacato a funcionário público e omissão de socorro em acidente de trânsito.