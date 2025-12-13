Deflagrada pela Polícia Civil em Jacareí, a Operação Kratos desmontou parte de um esquema milionário de desmanche de caminhões roubados e distribuição ilegal de peças que atuava entre o Vale do Paraíba, o interior de São Paulo e Minas Gerais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Bases clandestinas foram identificadas em Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Jacareí, além de um centro de distribuição em Poços de Caldas (MG).