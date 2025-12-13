Um homem foi preso por tráfico de drogas na região norte de São José dos Campos, na madrugada deste sábado (13). A prisão foi feita pela Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Por volta de 1h, a equipe de Força Tática do 1º BPM/I, em patrulhamento pela rua José Pereira Filho, visualizou homens em atitude suspeita no estacionamento da UPA Alto da Ponte.