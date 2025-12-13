Um homem foi preso por tráfico de drogas na região norte de São José dos Campos, na madrugada deste sábado (13). A prisão foi feita pela Polícia Militar.
Por volta de 1h, a equipe de Força Tática do 1º BPM/I, em patrulhamento pela rua José Pereira Filho, visualizou homens em atitude suspeita no estacionamento da UPA Alto da Ponte.
Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os suspeitos evadiram-se em direções distintas.
Um deles correu para se esconder em um veículo estacionado, mas foi abordado. Dentro do carro, os policiais localizaram mais de 1.000 porções de drogas, sendo 355 de cocaína, 256 de crack, 369 de maconha e 31 de haxixe.
Ele também tinha R$ 1.801 em dinheiro, em notas diversas, e anotações referentes ao tráfico de drogas local, segundo a PM, que o suspeito escondia.
A PM informou que o homem preso já possuía antecedentes criminais e estava descumprindo as medidas cautelares do regime de cumprimento de pena.
Ele foi preso e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José, onde permaneceu preso e à disposição da justiça. As drogas e o veículo foram apreendidos.