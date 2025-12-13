14 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
COMBATE AO TRÁFICO

Homem é preso com mais de 1.000 porções de drogas em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Drogas e dinheiro apreendidos com suspeito em São José dos Campos
Drogas e dinheiro apreendidos com suspeito em São José dos Campos

Um homem foi preso por tráfico de drogas na região norte de São José dos Campos, na madrugada deste sábado (13). A prisão foi feita pela Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Por volta de 1h, a equipe de Força Tática do 1º BPM/I, em patrulhamento pela rua José Pereira Filho, visualizou homens em atitude suspeita no estacionamento da UPA Alto da Ponte.

Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os suspeitos evadiram-se em direções distintas.

Um deles correu para se esconder em um veículo estacionado, mas foi abordado. Dentro do carro, os policiais localizaram mais de 1.000 porções de drogas, sendo 355 de cocaína, 256 de crack, 369 de maconha e 31 de haxixe.

Ele também tinha R$ 1.801 em dinheiro, em notas diversas, e anotações referentes ao tráfico de drogas local, segundo a PM, que o suspeito escondia.

A PM informou que o homem preso já possuía antecedentes criminais e estava descumprindo as medidas cautelares do regime de cumprimento de pena.

Ele foi preso e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José, onde permaneceu preso e à disposição da justiça. As drogas e o veículo foram apreendidos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários