14 de dezembro de 2025
ACIDENTE NA DUTRA

Colisão entre caminhão e ônibus deixa vítima ferida em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PRF
Local do acidente na Via Dutra, em Jacareí
Local do acidente na Via Dutra, em Jacareí

Uma colisão traseira envolvendo um caminhão e um ônibus deixou uma pessoa ferida na rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, na manhã desse sábado (13).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu na altura do km 170, na pista sentido São Paulo, por volta das 6h.

Um passageiro do ônibus foi socorrido e encaminhado por terceiros para a UPA de Jacareí. Segundo a PRF, ele tinha ferimentos leves. Não houve interdição da rodovia.

