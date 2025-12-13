Uma colisão traseira envolvendo um caminhão e um ônibus deixou uma pessoa ferida na rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, na manhã desse sábado (13).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu na altura do km 170, na pista sentido São Paulo, por volta das 6h.