Um homem foi preso pela Polícia Militar por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas na cidade de Potim, nessa sexta-feira (12). Ele estava em uma adega que não tinha alvará de funcionamento.
Em patrulhamento na rua Getúlio Vargas, no bairro Chácara Tropical, policiais militares encontraram dois homens em frente de uma adega. Com a aproximação da equipe da PM, um dos homens correu em fuga, sendo acompanhado e contido.
Submetido a busca pessoal, os policiais encontraram na cintura do suspeito um revólver de marca Rossi, calibre .38, com numeração suprimida, cinco munições intactas e mais seis munições reservas no coldre.
No bolso traseiro da bermuda do suspeito, os policiais localizaram 13 trouxinhas de maconha, um microtubo com cocaína, um celular e dinheiro. O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu preso.
De acordo com a PM, a adega onde o suspeito estava não possuía alvará de funcionamento e foi alvo de elaboração de Raia (Relatório de Averiguação de Incidente Administrativo).