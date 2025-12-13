Um homem foi preso pela Polícia Militar por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas na cidade de Potim, nessa sexta-feira (12). Ele estava em uma adega que não tinha alvará de funcionamento.

Em patrulhamento na rua Getúlio Vargas, no bairro Chácara Tropical, policiais militares encontraram dois homens em frente de uma adega. Com a aproximação da equipe da PM, um dos homens correu em fuga, sendo acompanhado e contido.