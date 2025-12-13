Menos de um dia após ser libertado da Penitenciária Osvaldo Ferreira Leite, em Sinop (MT), João Ferreira da Silva, de 46 anos, pedreiro acusado de estuprar e matar Bruno Aparecido dos Santos, de 9 anos, em 2005, foi assassinado a tiros na manhã de quarta-feira (10).
O crime foi registrado por câmeras de segurança, que capturaram dois homens se aproximando de João em frente a uma pousada. Um dos agressores empurrou o pedreiro e disparou várias vezes, enquanto o outro o acompanhou, fugindo em seguida.
Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Oficial e Identificação Técnica responderam à ocorrência e isolaram a área. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Sinop está investigando o caso para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação por trás do assassinato, além de averiguar se o crime está relacionado à recente libertação de João da prisão.
João Ferreira da Silva, condenado pela morte de Bruno Aparecido dos Santos em 2005, foi preso após atrair a criança para uma casa em construção, onde a agrediu, violentou e matou, enterrando o corpo nas proximidades.
A família de Bruno reportou seu desaparecimento, desencadeando buscas pela cidade. Dias depois, João foi detido ao tentar atacar outra criança, sendo posteriormente ligado ao desaparecimento de Bruno por evidências encontradas na obra, incluindo pertences do menino.
As provas reunidas, como laudo de necropsia, mapa de lesões e confirmação da ocultação do cadáver, foram cruciais para o caso. Apesar da confissão inicial, João afirmou em juízo que não se recordava se era o autor dos crimes.