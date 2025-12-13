Menos de um dia após ser libertado da Penitenciária Osvaldo Ferreira Leite, em Sinop (MT), João Ferreira da Silva, de 46 anos, pedreiro acusado de estuprar e matar Bruno Aparecido dos Santos, de 9 anos, em 2005, foi assassinado a tiros na manhã de quarta-feira (10).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime foi registrado por câmeras de segurança, que capturaram dois homens se aproximando de João em frente a uma pousada. Um dos agressores empurrou o pedreiro e disparou várias vezes, enquanto o outro o acompanhou, fugindo em seguida.