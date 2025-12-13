A Prefeitura de Jacareí abriu processo seletivo para contratação temporária de médicos generalistas, com o objetivo de preencher vagas não ocupadas pelo Programa Mais Médicos e garantir a continuidade da assistência na rede municipal de saúde.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
São três vagas disponíveis, além de cadastro reserva, com contrato inicial de seis meses, prorrogável por até 2 anos, de acordo com a necessidade da Secretaria de Saúde. A carga horária é de 40 horas semanais e o vencimento mensal é de R$ 14.058.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, pelo AtendeBem Online (realizar o login no sistema, clicar em “Abrir Novo Processo” e depois em assunto, escolher a opção “Inscrições Temporárias - Médico Generalista 40h”), no site da Prefeitura, a partir das 8h deste sábado (13) até as 17h de 31 de dezembro de 2025.
É permitido apenas um cadastro por CPF, e o candidato deve anexar documentos pessoais, comprovante de formação e registro ativo no CRM. O edital completo pode ser acessado no Boletim Oficial (página 13) – clique aqui.