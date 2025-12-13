A Prefeitura de Jacareí abriu processo seletivo para contratação temporária de médicos generalistas, com o objetivo de preencher vagas não ocupadas pelo Programa Mais Médicos e garantir a continuidade da assistência na rede municipal de saúde.

São três vagas disponíveis, além de cadastro reserva, com contrato inicial de seis meses, prorrogável por até 2 anos, de acordo com a necessidade da Secretaria de Saúde. A carga horária é de 40 horas semanais e o vencimento mensal é de R$ 14.058.