O deputado estadual Rafa Zimbaldi (União Brasil-SP) protocolou na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) um projeto de lei que cria o “Estatuto da Internet” - destinado a proteger crianças e adolescentes de crimes praticados em plataformas digitais, como Discord, TikTok e Kwai.

O texto do PL 1.336/2025 prevê que big techs forneçam relatórios semestrais sobre denúncias e, também, comuniquem à Justiça quaisquer indícios de delitos contra menores de idade, sob risco de multa de até 2% do faturamento anual.