Um acidente envolvendo duas carretas e um carro deixou quatro pessoas feridas na rodovia Presidente Dutra, na manhã deste sábado (13), em Taubaté.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), trata-se de engavetamento envolvendo os dois veículos pesados e o leve, na altura do km 116, na pista sentido Rio de Janeiro, por volta de 8h.