Um acidente envolvendo duas carretas e um carro deixou quatro pessoas feridas na rodovia Presidente Dutra, na manhã deste sábado (13), em Taubaté.
De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), trata-se de engavetamento envolvendo os dois veículos pesados e o leve, na altura do km 116, na pista sentido Rio de Janeiro, por volta de 8h.
Quatro pessoas ficaram feridas, sendo duas com ferimentos moderados e duas com lesões leves, segundo a PRF. As vítimas moderadas serão encaminhadas ao Hospital Regional de Taubaté.
A rodovia teve interdição parcial em virtude do engavetamento. A pista foi liberada às 9h05. "Chuva intensa no local", disse a PRF.