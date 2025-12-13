Uma pessoa ficou gravemente ferida após um acidente na rodovia Presidente Dutra, no início da manhã deste sábado (13), em Jacareí (SP).

Segundo a concessionária RioSP, um carro bateu em um poste de energia na altura do km 161 da pista sentido Rio de Janeiro.