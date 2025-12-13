14 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

ACIDENTE NA DUTRA

Vítima fica em estado grave após acidente na Dutra, em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Via Dutra em Jacareí
Via Dutra em Jacareí

Uma pessoa ficou gravemente ferida após um acidente na rodovia Presidente Dutra, no início da manhã deste sábado (13), em Jacareí (SP).

Segundo a concessionária RioSP, um carro bateu em um poste de energia na altura do km 161 da pista sentido Rio de Janeiro.

O acidente aconteceu por volta das 5h50. Outra pessoa envolvida no acidente não teve ferimentos. A vítima em estado grave foi encaminhada à Santa Casa de Jacareí – não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

A RioSP informou que não houve bloqueio de faixas e congestionamento.

