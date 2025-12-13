Uma pessoa ficou gravemente ferida após um acidente na rodovia Presidente Dutra, no início da manhã deste sábado (13), em Jacareí (SP).
Segundo a concessionária RioSP, um carro bateu em um poste de energia na altura do km 161 da pista sentido Rio de Janeiro.
O acidente aconteceu por volta das 5h50. Outra pessoa envolvida no acidente não teve ferimentos. A vítima em estado grave foi encaminhada à Santa Casa de Jacareí – não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.
A RioSP informou que não houve bloqueio de faixas e congestionamento.