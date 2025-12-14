O Viapol São José Vôlei visita o Minas na noite deste domingo (14), a partir das 20h, no ginásio da Arena UniBH, em Belo Horizonte, pela primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina da modalidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Na rodada passada, o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, chegou a abrir 2 a 0 sobre o Joinville, fora de casa, em confronto direto na parte de baixo da tabela. No entanto, novamente perdeu rendimento e viu o time catarinense virar, vencendo no tiebreak, por 3 a 2.
Agora, os joseenses terão outra oportunidade contra um time da parte de baixo da tabela. E precisam da vitória para saírem da zona de rebaixamento para a Superliga B.
Entre os 12 participantes, o São José está em 11º, com duas vitórias e sete derrotas. Já o Minas está em nono lugar, com apenas três vitórias e cinco derrotas, fazendo um jogo a mais.
E, se perder novamente, o time da região poderá se complicar ainda mais. E, em caso de vitória, poderá até mesmo voltar a sonhar com a classificação para os playoffs entre os oito primeiros colocados.
“O Minas estava na parte de baixo da tabela, mas o elenco deles é extremamente qualificado, não à toa já estão se recuperando e venceram os últimos dois jogos. Nós temos que frear o ímpeto deles no saque e, se conseguirmos equilibrar bem isso e encontrarmos os passes certos, podemos fazer um bom jogo. Nessa temporada tivemos um amistoso contra eles em casa que até vencemos, mas era em outra circunstância, e agora precisamos buscar pontos lá na casa deles para visarmos desde já um crescimento no returno”, disse o técnico joseense, Flávio Tavares.