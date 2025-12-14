O Viapol São José Vôlei visita o Minas na noite deste domingo (14), a partir das 20h, no ginásio da Arena UniBH, em Belo Horizonte, pela primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina da modalidade.

Na rodada passada, o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, chegou a abrir 2 a 0 sobre o Joinville, fora de casa, em confronto direto na parte de baixo da tabela. No entanto, novamente perdeu rendimento e viu o time catarinense virar, vencendo no tiebreak, por 3 a 2.