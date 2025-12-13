O sábado (13) começou chuvoso em várias cidades do Vale do Paraíba, como os municípios do Vale Histórico e do Vale da Fé, que registram chuvas desde as primeiras horas do dia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Defesa Civil do Estado, São Paulo amanheceu com temperaturas amenas e episódios de chuva em vários locais.