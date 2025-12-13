O sábado (13) começou chuvoso em várias cidades do Vale do Paraíba, como os municípios do Vale Histórico e do Vale da Fé, que registram chuvas desde as primeiras horas do dia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a Defesa Civil do Estado, São Paulo amanheceu com temperaturas amenas e episódios de chuva em vários locais.
Ao longo do dia, devido à persistência do corredor que traz umidade do norte para a região sudeste do país, a maior parte do território paulista será nublada e chuvosa.
Contudo, principalmente a partir da tarde, em todas as regionais, há possibilidade de pancadas de chuva de moderada a forte, as quais poderão vir acompanhadas por descargas elétricas e rajadas de vento de forte intensidade.
Destaca-se que os acumulados de chuva mais significativos estão previstos para municípios das regionais do Vale do Paraíba, Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Bauru, Registro, Baixada Santista e Região Metropolitana de São Paulo.
As regionais de Presidente Prudente, Marília, Bauru, Itapeva, Registro, a Baixada Santista e a RMSP terão temperaturas máximas entre 20°C e 27°C. No restante do estado, as máximas ficarão entre 27°C e 33°C.