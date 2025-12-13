A Polícia Civil de Taubaté concluiu que não houve estupro, agressão ou assalto na suposta corrida por aplicativo denunciada por uma mulher de 36 anos, que possui deficiência auditiva e de fala.

O caso, registrado na segunda-feira (8), deverá agora ser encaminhado ao Ministério Público como possível falsa comunicação de crime.

lique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp