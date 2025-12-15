Rafael Tomé, de São José dos Campos, encerrou 2025 com a melhor temporada de sua carreira desde que recebeu o status de profissional pela Confederação Brasileira de Skate (CBSK), há pouco mais de um ano. O skatista da modalidade Park se destacou pela combinação de resultados expressivos em competições e a execução de manobras inéditas no país.

Tomé alcançou feitos técnicos que chamaram atenção no cenário nacional. Em abril, completou o inédito 540 Varial Flip em uma transição de concreto — algo nunca antes registrado no Brasil. Em novembro, ampliou o repertório ao acertar o 540 Alley-oop Varial Flip, uma variação ainda mais complexa da primeira manobra.