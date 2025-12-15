Rafael Tomé, de São José dos Campos, encerrou 2025 com a melhor temporada de sua carreira desde que recebeu o status de profissional pela Confederação Brasileira de Skate (CBSK), há pouco mais de um ano. O skatista da modalidade Park se destacou pela combinação de resultados expressivos em competições e a execução de manobras inéditas no país.
Tomé alcançou feitos técnicos que chamaram atenção no cenário nacional. Em abril, completou o inédito 540 Varial Flip em uma transição de concreto — algo nunca antes registrado no Brasil. Em novembro, ampliou o repertório ao acertar o 540 Alley-oop Varial Flip, uma variação ainda mais complexa da primeira manobra.
O desempenho nas pistas também foi consistente. No STU National 2025, Tomé avançou para todas as semifinais das quatro etapas e chegou a duas finais, conquistando dois pódios: 3º lugar em Criciúma e 2º em Curitiba. O resultado final rendeu ao atleta a 4ª colocação geral, além de uma das oito vagas fixas para o STU National 2026 — sendo o único representante do Vale do Paraíba garantido na próxima temporada.
“Cada disputa, cada manobra é superação. Estar ao lado de alguns ídolos nos campeonatos é um aprendizado. As conquistas deste ano são sonhos que vão sendo realizados. Em 2026 vou com tudo”, afirmou Rafael.
Presença internacional
No cenário europeu, Tomé segue vinculado ao Italian Skateboarding Team. Em maio, conquistou o 3º lugar no Campeonato Italiano de Skatepark. Pela seleção italiana, disputou também a etapa de Roma do Mundial da World Skate, terminando em 17º lugar e encerrando o ano na 38ª posição do ranking mundial, dentro da chamada “bolha” para o pré-olímpico de Los Angeles 2028.
O que vem pela frente
A temporada 2026 começa com a etapa adiada do World Skate Tour em São Paulo, marcada para março. No mesmo mês, tem início o novo STU National, no qual Rafael deve participar das cinco etapas por já possuir vaga fixa. Ele também deverá integrar o Circuito Vert Battle Banco do Brasil 2026.
O calendário internacional terá como ponto alto a etapa do mundial em Assunção, no Paraguai. O objetivo de Rafael Tomé para o próximo ano é claro: fechar 2026 entre os 30 melhores skatistas do ranking mundial, mantendo-se na disputa por uma vaga no pré-olímpico que começa em 2027.