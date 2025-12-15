15 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Passou mal e morreu durante competição de comer melancia

Por Da Redação | São Pedro (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Passou mal e morreu durante competição de comer melancia
Passou mal e morreu durante competição de comer melancia

Um homem de 37 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma competição de comer melancia realizada em um resort na tarde desta quinta-feira (11). A atividade fazia parte da programação recreativa do empreendimento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O episódio ocorreu no São Pedro Thermas Resort, em São Pedro (SP). Segundo o estabelecimento, o participante passou mal repentinamente durante a prova, o que teria caracterizado um mal súbito.

Em nota enviada ao UOL, o resort afirmou que acionou imediatamente os procedimentos de emergência e prestou todo o atendimento possível. A equipe local tentou reanimar o hóspede até a chegada do socorro especializado.