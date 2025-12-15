Um homem de 37 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma competição de comer melancia realizada em um resort na tarde desta quinta-feira (11). A atividade fazia parte da programação recreativa do empreendimento.

O episódio ocorreu no São Pedro Thermas Resort, em São Pedro (SP). Segundo o estabelecimento, o participante passou mal repentinamente durante a prova, o que teria caracterizado um mal súbito.