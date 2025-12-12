O São José Basket atropelou o Rio Claro e venceu por 95 a 64 na noite desta sexta-feira (12), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil). Foi a segunda vitória consecutiva dos joseenses na competição nacional.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Cris Ahmed, chegou a nove vitórias e cinco derrotas, se consolidando em oitavo lugar. E o Rio Claro 17º colocado, tem quatro vitórias e 12 derrotas no torneio nacional.