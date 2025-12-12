O São José Basket atropelou o Rio Claro e venceu por 95 a 64 na noite desta sexta-feira (12), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil). Foi a segunda vitória consecutiva dos joseenses na competição nacional.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Cris Ahmed, chegou a nove vitórias e cinco derrotas, se consolidando em oitavo lugar. E o Rio Claro 17º colocado, tem quatro vitórias e 12 derrotas no torneio nacional.
Com 21 pontos e oito assistências, Adyel foi o principal cestinha do jogo e destaque da equipe. Murilo, com 11 pontos, foi o cestinha dos visitantes.
Na próxima rodada, o São José recebe o Caxias, terça-feira (16), a partir das 19h, novamente no Caldeirão. No mesmo dia, mas às 20h, o Rio Claro visita o Corinthians, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo.
Como foi o jogo
No primeiro quarto, a partida foi movimentada e equilibrada. O São José teve bom aproveitamento ofensivo, mas o Rio Claro também tentava encarar.
Porém, o time da região começou a acertar muitas bolas de três pontos. Com isso, conseguiu abrir vantagem e fechou o período com 14 pontos de frente: 31 a 17.
No segundo quarto, o São José continuou melhor e, em determinado momento, chegou até a ter 20 pontos de frente. Mas, foi para o intervalo com uma confortável diferença de 16 pontos sobre o Rio Claro: 46 a 30.
Na etapa final, o Rio Claro tentou apertar nos primeiros minutos para diminuir a vantagem. Mas, o São José parecia mais focado e conseguiu de novo ampliar a diferença. No fim, abriu 24 pontos de frente: 71 a 47.
Veio o último quarto e o time da região não quis tirar o pé nos primeiros minutos. Assim, seguiu abrindo vantagem sobre o Rio Claro. E, no fim das contas, Cris Ahmed pôde até colocar a molecada para jogar no final e ainda terminar com um placar mais tranquilo.