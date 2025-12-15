15 de dezembro de 2025
VIOLÊNCIA

Menino de 10 anos é esfaqueado após discussão por futebol

Por Da Redação | Planaltina de Goiás (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Menino de 10 anos é esfaqueado após discussão por futebol

Um menino de 10 anos foi esfaqueado por um adolescente de 14 após uma briga durante uma partida de futebol. A agressão ocorreu no último domingo (7) e deixou a vítima gravemente ferida.

O caso foi registrado em Planaltina de Goiás (GO). De acordo com informações divulgadas pela TV Globo, após a discussão no jogo, o adolescente teria seguido o menino e o atacado enquanto ele colhia mangas.

Mesmo ferido, João Miguel conseguiu correr para pedir ajuda, mas desmaiou antes de ser socorrido. A ocorrência está sendo investigada pelas autoridades locais.