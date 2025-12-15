Um menino de 10 anos foi esfaqueado por um adolescente de 14 após uma briga durante uma partida de futebol. A agressão ocorreu no último domingo (7) e deixou a vítima gravemente ferida.

O caso foi registrado em Planaltina de Goiás (GO). De acordo com informações divulgadas pela TV Globo, após a discussão no jogo, o adolescente teria seguido o menino e o atacado enquanto ele colhia mangas.