A casa de uma idosa de 82 anos foi arrombada durante a madrugada desta quinta-feira (11), resultando no furto de dinheiro e de um celular. A própria vítima ouviu o barulho e percebeu a invasão ainda durante a ação criminosa.
O caso ocorreu no bairro Tiradentes, em Campo Grande. Segundo o boletim de ocorrência, por volta de 1h30, a idosa levantou-se após escutar ruídos na cozinha e encontrou a porta arrombada. Ela vive sozinha e o imóvel está em reforma, o que, segundo a família, deixou a residência momentaneamente sem portão e facilitou a entrada do autor.
A suspeita é de que o invasor tenha pulado o muro, mesmo com a concertina instalada. A vítima notou o desaparecimento do celular e de uma quantia em dinheiro guardada na carteira.
Um episódio chamou a atenção da família: ao enviar uma mensagem para o telefone furtado, um parente recebeu resposta do próprio criminoso. Ele afirmou que não queria machucar a idosa, alegou ter cometido o furto “por causa de drogas” e indicou onde havia deixado a carteira após retirar o dinheiro.
A idosa relatou ainda ter visto o homem deixando o imóvel, descrevendo-o como alto e magro. A residência não possui câmeras de segurança. A perícia foi acionada para analisar o local.
O caso foi registrado na Depac Cepol como furto qualificado por destruição ou rompimento de obstáculo.