A casa de uma idosa de 82 anos foi arrombada durante a madrugada desta quinta-feira (11), resultando no furto de dinheiro e de um celular. A própria vítima ouviu o barulho e percebeu a invasão ainda durante a ação criminosa.

O caso ocorreu no bairro Tiradentes, em Campo Grande. Segundo o boletim de ocorrência, por volta de 1h30, a idosa levantou-se após escutar ruídos na cozinha e encontrou a porta arrombada. Ela vive sozinha e o imóvel está em reforma, o que, segundo a família, deixou a residência momentaneamente sem portão e facilitou a entrada do autor.