13 de dezembro de 2025
LUTO

Aos 70 anos, dona Rita morre em SJC; veja obituário desta sexta

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Aos 70 anos, dona Rita morre em SJC; veja obituário desta sexta
RITA DE CÁSSIA RIBEIRO MALDONADO
Idade: 73
Data de falecimento: 12/12/2025
Velório: URBAM – Sala 5
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras / Jacareí (SP) – 13/12/2025, 17h

DONIZETTI BORGES
Idade: 70
Data de falecimento: 12/12/2025
Velório: URBAM – Sala 1
Sepultamento: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek / SJC – 13/12/2025, 17h

JOAQUIM DA SILVA
Idade: 78
Data de falecimento: 12/12/2025
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek / SJC – 13/12/2025, 16h30

ANA MARIA DE CASTRO BARBOSA
Idade: 78
Data de falecimento: 12/12/2025
Velório: URBAM – Sala 6
Sepultamento: Cemitério Municipal Santa Rita – Aparecida (SP) – 13/12/2025, 12h

ANTONIO CÂNDIDO DE LIMA
Idade: 77
Data de falecimento: 12/12/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores / São José dos Campos (SP) – 13/12/2025, 11h

ODETTE CORRÊA DA FONSECA
Idade: 89
Data de falecimento: 12/12/2025
Velório: URBAM – Sala 3
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso / SJC – 13/12/2025, 9h

MATHILDE BITTENCOURT NOGUEIRA MARTINS
Idade: 89
Data de falecimento: 12/12/2025
Velório: URBAM – Sala 4
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro / SJC – 13/12/2025, 8h30

LIENI PEREIRA DE JESUS
Idade: 57
Data de falecimento: 12/12/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso / SJC – 13/12/2025, 8h

HOLVER GARCIA SELLANES
Idade: 93
Data de falecimento: 12/12/2025
Velório: URBAM – Sala 5
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras / Jacareí (SP) – 12/12/2025, 22h

URSULA MISSFELDT
Idade: 87
Data de falecimento: 12/12/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores / SJC – 12/12/2025, 18h

ROBERTO VICENTE DA SILVA JÚNIOR
Idade: 44
Data de falecimento: 11/12/2025
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso / SJC – 12/12/2025, 16h30

FÁTIMA CRISTINA DE OLIVEIRA
Idade: 50
Data de falecimento: 11/12/2025
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores / São José dos Campos (SP) – 12/12/2025, 16h

GRACIETE GUEDES PEREIRA
Idade: 87
Data de falecimento: 12/12/2025
Velório: URBAM – Sala 3
Sepultamento: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek / SJC – 12/12/2025, 16h

NATIMORTO DE STEPHANY MARIA DE SOUSA
Idade: 0
Data de falecimento: 12/12/2025
Velório: Direto
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso / SJC – 12/12/2025, 14h

