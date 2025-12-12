Uma mulher de 30 anos foi presa após permitir que a filha de seis anos consumisse uma bala de maconha. Ela chegou a ser detida, mas foi liberada após pagar fiança de US$ 300, segundo informações divulgadas nesta semana pelas autoridades norte-americanas.

O caso ocorreu em New Hampshire, nos Estados Unidos, no dia 3 de novembro, mas só ganhou repercussão após a definição da data do julgamento. De acordo com o Departamento de Polícia de Nashua, a criança precisou ser internada depois de ingerir o doce que continha cannabis. No hospital, exames apontaram resultado positivo não apenas para canabinoides, mas também para cocaína.