Uma mulher de 30 anos foi presa após permitir que a filha de seis anos consumisse uma bala de maconha. Ela chegou a ser detida, mas foi liberada após pagar fiança de US$ 300, segundo informações divulgadas nesta semana pelas autoridades norte-americanas.
O caso ocorreu em New Hampshire, nos Estados Unidos, no dia 3 de novembro, mas só ganhou repercussão após a definição da data do julgamento. De acordo com o Departamento de Polícia de Nashua, a criança precisou ser internada depois de ingerir o doce que continha cannabis. No hospital, exames apontaram resultado positivo não apenas para canabinoides, mas também para cocaína.
Durante a investigação, detetives descobriram que Paige Goulet, mãe da menina, orientou a filha a mentir para os policiais quando fosse interrogada. Para a corporação, a atitude reforçou que a mulher falhou no dever de cuidado e colocou a criança em risco.
Paige foi presa na segunda-feira (8), acusada de obstrução da justiça e de colocar em perigo o bem-estar da filha. Apesar da liberação mediante fiança, ela deverá comparecer ao Tribunal Distrital de Nashua em 7 de janeiro.