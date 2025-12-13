A menina de 2 anos que morreu no Hospital Regional de São José dos Campos apresentava diversas lesões pelo corpo, segundo confirmação da Polícia Civil nesta sexta-feira (12).
A Polícia Civil confirmou, nesta sexta-feira (12), a morte de uma menina de 2 anos internada em estado grave no Hospital Regional de São José dos Campos, com diversas lesões pelo corpo e sinais de agressão. A mãe e o padrasto da criança são investigados por suspeita de maus-tratos e já foram interrogados.
O óbito foi comunicado pelo pai da menina e registrado às 11h25. A guia de encaminhamento do hospital classifica a morte como causa externa, com indicação de possível traumatismo, o que levou à abertura imediata de procedimento investigativo.
Lesões eram incompatíveis com queda doméstica
Moradora de Cruzeiro, a criança foi transferida para São José dos Campos após dar entrada inicialmente em unidade de saúde da cidade de origem. No Hospital Regional, médicos identificaram que o quadro clínico e a distribuição das lesões não condiziam com a versão de acidente doméstico apresentada pela mãe.
A menina tinha ferimento na parte de trás da cabeça, não reagia a estímulos e apresentava hematomas em várias regiões do corpo, além de manchas de contenção. O estado era considerado gravíssimo, com avaliação para possível morte encefálica.
Hospital acionou a polícia após avaliação médica
Diante da gravidade, a equipe médica e o setor social do hospital acionaram a Polícia Militar ainda na noite de terça-feira (9). Segundo o boletim de ocorrência, o chamado foi feito via Copom por volta das 22h30, informando que uma criança muito pequena havia dado entrada com múltiplas lesões e risco de morte.
Durante o atendimento, a mãe, de 28 anos, afirmou que a filha teria sofrido uma queda de pequena altura enquanto estava sob os cuidados do padrasto, de 27 anos. A explicação foi contestada pelos profissionais de saúde.
Manchas e hematomas levantaram suspeita de maus-tratos
De acordo com o boletim, um policial observou hematomas em várias partes do corpo, inclusive um machucado na coxa com formato semelhante ao contorno de uma mão, além de lesões extensas na cabeça. O caso passou a ser registrado como crime de maus-tratos com lesão corporal grave, contra vítima menor de 14 anos.
Após a internação, a mãe deixou o hospital e não retornou, o que aumentou a preocupação da equipe médica e da polícia.
Investigação será desdobrada para Cruzeiro
O pai da criança compareceu posteriormente ao Hospital Regional, onde foi informado sobre o estado de saúde da filha e sobre a suspeita de agressões. Com a confirmação da morte, o delegado determinou a oitiva formal da mãe, do padrasto, dos policiais envolvidos e a análise detalhada do laudo do IML.
Embora o boletim tenha sido registrado em São José dos Campos, a investigação será desdobrada para o Distrito Policial de Cruzeiro, cidade onde a criança morava e onde teriam ocorrido as agressões.