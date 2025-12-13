A menina de 2 anos que morreu no Hospital Regional de São José dos Campos apresentava diversas lesões pelo corpo, segundo confirmação da Polícia Civil nesta sexta-feira (12).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Polícia Civil confirmou, nesta sexta-feira (12), a morte de uma menina de 2 anos internada em estado grave no Hospital Regional de São José dos Campos, com diversas lesões pelo corpo e sinais de agressão. A mãe e o padrasto da criança são investigados por suspeita de maus-tratos e já foram interrogados.