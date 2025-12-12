13 de dezembro de 2025
VIOLÊNCIA

Homem invade casa, ataca vizinho com facão e acaba preso

Por Da Redação | Novo Hamburgo (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem de 54 anos foi preso em flagrante após invadir a casa de um vizinho armado com um facão. A ação, registrada por câmeras de segurança na noite de segunda-feira (8), terminou com feridos e resultou na abertura de investigação por tentativa de homicídio.

O caso ocorreu em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. As imagens mostram o agressor quebrando a porta de vidro da residência e correndo atrás do morador, enquanto uma mulher e uma criança deixam o local às pressas. Segundo a Polícia Civil, a invasão foi motivada por um desentendimento sobre a instalação de uma cerca entre os terrenos do condomínio.

Dentro da casa, houve luta corporal. A vítima, um homem de 40 anos, chegou a usar um machado para tentar se defender. Ambos sofreram ferimentos, foram encaminhados ao hospital e receberam alta após atendimento. O invasor responderá por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.

