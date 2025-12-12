Um adolescente de 17 anos foi apreendido após matar o próprio pai, de 41, com golpes de faca enquanto ele dormia. O homicídio ocorreu na quinta-feira (11) e, segundo a Polícia Civil, foi precedido por uma discussão entre os dois.
O crime aconteceu em Maringá, no Norte do Paraná. De acordo com as investigações, o jovem esperou o pai adormecer antes de atacá-lo com quatro facadas, atingindo o peito, as costas e a cabeça. Um dos golpes acertou justamente a região em que o homem havia tatuado o nome do filho. O Samu foi acionado, mas a vítima já estava sem vida.
Após o ataque, o adolescente fugiu, mas acabou procurando atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento devido a um corte profundo na mão. No local, foi apreendido pela Polícia Militar.
O jovem foi encaminhado ao Centro de Socioeducação (Cense) de Maringá. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias e motivação do crime.