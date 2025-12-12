Um adolescente de 17 anos foi apreendido após matar o próprio pai, de 41, com golpes de faca enquanto ele dormia. O homicídio ocorreu na quinta-feira (11) e, segundo a Polícia Civil, foi precedido por uma discussão entre os dois.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu em Maringá, no Norte do Paraná. De acordo com as investigações, o jovem esperou o pai adormecer antes de atacá-lo com quatro facadas, atingindo o peito, as costas e a cabeça. Um dos golpes acertou justamente a região em que o homem havia tatuado o nome do filho. O Samu foi acionado, mas a vítima já estava sem vida.