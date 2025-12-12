A Polícia Civil prendeu um homem de 31 anos suspeito de atacar a facadas uma mulher de 38 anos. A vítima foi socorrida em estado grave e permanece hospitalizada. A detenção foi confirmada pela corporação nesta sexta-feira (12).

O crime ocorreu no bairro Concórdia, na Região Leste de Belo Horizonte, no último domingo (7). A mulher estava em frente a uma padaria quando foi surpreendida pelo agressor, que a feriu com um golpe nas costas. Ela recebeu atendimento do Samu e segue internada.