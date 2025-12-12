A Polícia Civil prendeu um homem de 31 anos suspeito de atacar a facadas uma mulher de 38 anos. A vítima foi socorrida em estado grave e permanece hospitalizada. A detenção foi confirmada pela corporação nesta sexta-feira (12).
O crime ocorreu no bairro Concórdia, na Região Leste de Belo Horizonte, no último domingo (7). A mulher estava em frente a uma padaria quando foi surpreendida pelo agressor, que a feriu com um golpe nas costas. Ela recebeu atendimento do Samu e segue internada.
O homem foi localizado nessa quinta-feira (11) em um hospital de Contagem, na Grande BH. Ele havia dado entrada na unidade após se machucar ao pular do segundo andar de um imóvel numa tentativa de tirar a própria vida.
De acordo com a Polícia Civil, o ataque foi motivado pela insatisfação do suspeito com o fim de um relacionamento que havia durado apenas dois dias.