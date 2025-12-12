Uma decisão do 1º Tribunal do Júri determinou a soltura de Lauriza Pereira de Brito, de 24 anos, que confessou ter matado o filho de 9 anos, e também do companheiro dela, Deivisson Moreira, de 39 anos. A ordem judicial atendeu a um pedido da defesa e foi proferida nesta quarta-feira (10).
A partir deste ponto, menciono o local: o caso ocorreu em Belo Horizonte, no bairro Flávio Marques Lisboa, na Região do Barreiro.
O menino morreu em agosto, após chegar em parada cardíaca ao Hospital Júlia Kubitschek. Antes disso, Lauriza havia afirmado que o filho se feriu ao cair de uma escada molhada na escola. A criança chegou a ser atendida por dois dias na UPA Barreiro e liberada, mas voltou a apresentar dores na perna e sangramento no nariz. No dia 23 de agosto, não resistiu.
A juíza Ana Carolina Rauen Lopes analisou o pedido de relaxamento da prisão apresentado pela defesa. O Ministério Público também se manifestou favorável à liberação dos dois investigados. Em novembro, o casal teve a prisão temporária prorrogada por mais 30 dias, período que se encerraria nesta sexta-feira (12).