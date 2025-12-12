Uma decisão do 1º Tribunal do Júri determinou a soltura de Lauriza Pereira de Brito, de 24 anos, que confessou ter matado o filho de 9 anos, e também do companheiro dela, Deivisson Moreira, de 39 anos. A ordem judicial atendeu a um pedido da defesa e foi proferida nesta quarta-feira (10).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A partir deste ponto, menciono o local: o caso ocorreu em Belo Horizonte, no bairro Flávio Marques Lisboa, na Região do Barreiro.