A jovem de 23 anos acusada de matar o namorado, de 27, foi condenada a 18 anos de prisão em regime fechado após julgamento realizado nesta quinta-feira (11). O júri reconheceu que o crime ocorreu com qualificadoras e determinou a pena pelos atos cometidos.

O caso aconteceu em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a decisão do Tribunal do Júri, a ré foi considerada culpada por homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além de ocultação de cadáver. O conselho de sentença foi composto por seis mulheres e um homem. A denúncia por fraude processual acabou rejeitada.