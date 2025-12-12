A Prefeitura de Taubaté informou que esperar assinar até o início de 2026 o contrato com a entidade que ficará responsável pela implantação da Clínica Veterinária de Taubaté.

No fim de setembro, a Prefeitura anunciou que o GKC (Guaratinguetá Kennel Clube) havia ficado em primeiro lugar no chamamento público, que pode resultar em um contrato de até R$ 3,425 milhões por ano. No entanto, mesmo passados mais de dois meses desde então, a administração municipal ainda não concluiu a análise dos recursos.