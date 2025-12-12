Maior obra viária do Brasil, com histórico de atrasos e prazos descumpridos, a Rodovia dos Tamoios é uma das ligações mais importantes e estratégicas da RMVale. As obras de duplicação do trecho de planalto, da serra e a construção dos contornos uniram engenharia ao meio ambiente, recebendo investimentos em torno de R$ 5 bilhões.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
“Dá orgulho da engenharia nacional”, disse João Octaviano Machado Neto, então secretário estadual de Logística e Transportes de São Paulo em entrevista exclusiva a OVALE.
Duplicado, o planalto da Tamoios se conectou ao trecho da nova serra, também duplicada, e aos contornos entre Caraguatatuba e São Sebastião, cuja construção foi concluída após estar paralisada por anos.
Essa ‘nova Tamoios’ tem impacto direto na economia da região, potencializando o Porto de São Sebastião e fortalecendo o turismo, beneficiando os municípios do Litoral Norte e consolidando São José dos Campos como centro logístico. Os mais de 22 milhões de usuários que trafegam pela Tamoios todos os anos também tiveram a vida facilitada.
Contornos.
Ligando o trevo de Caraguatatuba à região do porto de São Sebastião, o Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios foi entregue em novembro de 2024, com sete anos de atraso e custo final estimado em R$ 3 bilhões.
O contorno sul liga o quilômetro 11 da Tamoios, na entrada de Caraguatatuba, ao quilômetro 33, depois do centro de São Sebastião. São cerca de 23 quilômetros de extensão e três túneis em cada sentido.
Os contornos foram anunciados em 2013, ainda no governo Geraldo Alckmin, com o objetivo de desafogar o trânsito em Caraguatatuba e facilitar o acesso a outras cidades do Litoral Norte. O custo inicial era estimado em R$ 1,6 bilhão.
As obras foram paralisadas em 2018 e enfrentaram diversos problemas até serem retomadas em 2021, já sob a administração da Concessionária Tamoios, responsável pela rodovia. De acordo com a empresa, foram investimentos mais de R$ 3 bilhões.
O Contorno Norte, com acesso a Ubatuba, foi entregue em dezembro de 2023. No total, os dois contornos (norte e sul) somam 33,9 km, incluindo acessos.
A obra foi feita para tirar veículos que passam pelo trecho urbano da SP-055 em direção a Ilhabela e às praias que ficam às margens da rodovia Rio-Santos, a partir de São Sebastião. O Contorno Sul também torna mais rápido o acesso de veículos de carga ao Porto de São Sebastião.
Rapidez.
A Concessionária Tamoios informou que o Contorno Sul diminui o tempo de viagem do motorista que vai para São Sebastião passando por Caraguatatuba.
De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), com a obra entregue, o percurso que levava 45 minutos é feito em apenas 16 minutos.
No percurso anterior, a velocidade máxima permitida varia entre 40 e 60 km/h, passando pelo perímetro urbano com semáforos e lombada. No contorno sul, a velocidade máxima permitida é de 80 km/h.
Em datas especiais, como Ano-Novo e Carnaval, motoristas chegam a levar quatro horas para percorrer o trecho urbano, segundo a Prefeitura de Caraguatatuba.
Ao todo, o Contorno Sul soma 24 viadutos e pontes. São três túneis, sendo que um deles tem quase 3,5 km de extensão. No total, 450 câmeras fazem a vigilância da estrada que, por enquanto, não terá radares de velocidade.
A conclusão dos contornos completa a modernização do acesso ao Litoral Norte pela Rodovia dos Tamoios, a partir de São José dos Campos. Em março de 2022 foi entregue uma nova pista, usada atualmente para subida da serra. O novo trecho possui cerca de 22 km e conta com o maior túnel rodoviário do país, de 5,5 km.
“A concepção da obra é de supersegurança, moderna e ambientalmente correta, por isso a opção de túneis e viadutos para desmatar o mínimo possível”, afirmou Marcelo Stachow Machado, que era o presidente da Concessionária Tamoios na época das obras.
O Brasil do Futuro.
OVALE realizou em 2 de dezembro, em São José dos Campos, o 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, dentro do projeto "O Brasil do Futuro", que conta com o apoio institucional da Prefeitura e da Câmara de São José dos Campos, além de patrocínios da CCR Rio SP e da Serttel.