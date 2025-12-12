Maior obra viária do Brasil, com histórico de atrasos e prazos descumpridos, a Rodovia dos Tamoios é uma das ligações mais importantes e estratégicas da RMVale. As obras de duplicação do trecho de planalto, da serra e a construção dos contornos uniram engenharia ao meio ambiente, recebendo investimentos em torno de R$ 5 bilhões.

“Dá orgulho da engenharia nacional”, disse João Octaviano Machado Neto, então secretário estadual de Logística e Transportes de São Paulo em entrevista exclusiva a OVALE.